Протест "евробляхеров". Почему владельцы иностранных авто ограничили движение на харьковских трассах?

На акцию протеста возле поселка Песочин владельцы авто с еврономерами вышли с самого утра. Собрались на трех выездах из Харькова - это киевское, симферопольское и луганское направление. Участников около полутысячи, говорят организаторы. Требуют наложить вето на изменения в Налоговом и Таможенном Кодексе, принятые депутатами Верховной Рады в начале ноября. Поправки усиливают контроль за тем, что происходит с авто на иностранных номерах, которые ввозят в Украину в режиме транзита или временного пребывания. Согласно измнениям, стоимость таких авто будет определятся в зависимости от базовой ставки и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста авто. Ранее активисты неоднократно выходили на пикеты с требованием принять законопроект о доступной растаможке автомобилей по упрощенной схеме. Депутаты пошли на встречу пикетчикам и ввели новые правила ввоза машины с иностранной регистрацией, используя новые акцизные расчеты. Но протестующие уже принятыми законопроектами остались недовольны. Возмущены тем, что такие законы не учитывают мнение владельцев машин на еврономерах, которые касаются отмены коэффициента возраста в формуле. Это, говорят активисты, могли бы снизить стоимость оформления почти в половину.

Александр, участник акции:

Почему я поддерживаю акцию, потому что машина стоит 1300, а заплатить за неё почти 3 тысячи евро. Ну где их взять? Живем на съемной квартире. Работы как таковой нету, то есть выживаем, а еще хотят ввести все это дело с акцизами, ну зачем? Не понимаю просто этого. это просто грабеж.



Роман Старченко, организатор акции в Харьковской области:

Дуже б мені не хотілось, щоб люди знаходились на вулиці, тому що наскільки я знаю, по прогнозам, погода буде погіршуватися, бо у кожного є робота, у кожного є обов'язки. Ми повинні працювати на благо нашої країни, але зараз ми винушені знаходитися тут і відстоювати права кожного українця для доступного автомобіля.

Полностью движение на дорогах Харьковщины активисты не блокировали, ограничили его частично. Ходили по пешеходному переходу, не пропуская авто в течение нескольких минут. Во время акции образовались пробки, поэтому водители, которые спешили утром по делам, к такой инициативе отнеслись негативно.

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Андрей, водитель:

Ну они же должны обращаться не к обычным людям, а к тому, кто с этим связан. Почему я страдаю из-за этого? Непонятно.

Денис, водитель:



Я опаздываю сейчас на работу, потому что люди пытаются проехать, нам перегородили дорогу. они если хотят, пусть едут в Киев и в Киеве это все решают, я считаю. Это ни к чему. Для чего это делается?

"Акции неповиновения" прошли в большинстве областей Украины. По предварительным оценкам организаторов, участие в них приняли несколько десятков тысяч владельцев авто на еврономерах, масштабнее всего было в Киеве.