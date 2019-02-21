Протест против новых тарифов: активисты подожгли мусорный бак около мэрии (видео)

21 февраля 2019 г. 11:32
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В Харькове активисты "Харьковского антикоррупционного центра" , "и других организаций, в частности, , "Традиція і порядок", "Фрайкор", "Антикоррупционный блок ветеранов АТО", протестующие против новых тарифов на проезд в электротранспорте, привезли ко входу в мэрию мусорный бак и подожгли его. 

Также участникам протеста удалось встретиться с заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры Евгением Водовозовым. 

По словам вице-мэра, он исполняет постановление горсовета и не согласен с тем, что харьковчане переплачивают за проезд.

Напомним, Харьковский окружной административный суд приостановил действие решения исполком, но в горсовете решение проигнорировали и стоимость проезда в общественном транспорте осталась прежней. 

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