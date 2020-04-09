Протестировать на COVID-19 все население невозможно – ЦОЗ

09 апреля 2020 г. 11:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Протестировать на COVID-19 все население Украины невозможно, считает и.о. генерального директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин.

"Нельзя протестировать всю страну. Ни одна стана мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан, поэтому такая опция не рассматривается и вряд ли будет применена, поскольку это нецелесообразно и практически невозможно сделать", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Кузин подчеркнул, что в Украине бесплатно проводят ПЦР-тестирование всех, кто подпадает под клинические критерии.

"Для тех, кто не попадает под критерии, обследование ПЦР возможно только в том случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю заболевания", - уточнил Кузин.

Как сообщалось, ПЦР-тестирование в Украине проводят 37 государственных и две частных лаборатории. За предыдущие сутки исследовали 2,396 тыс. образцов, всего – 20,608 тыс. образцов.

 

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