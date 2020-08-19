Протестующих работников белорусского ТВ заменяют на пропагандистов с Russia Today - СМИ

19 августа 2020 г. 14:11
Источник: Укринформ
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Сотрудников белорусской государственной телекомпании «Белтелерадиокомпания», которые поддержали протесты в стране, заменяют сотрудников российского пропагандистского канала Russia Today. Об этом белорусскому бюро «Радио Свобода» сообщили знакомые с ситуацией собеседники.

По их словам, в студию и на оборудование уже приезжали российские специалисты, среди которых режиссеры, технический персонал, операторы. Более того, им показали, как работает оборудование.

Речь идет о бывших и действующих сотрудниках российского пропагандистского канала Russia Today и фрилансерах.

Отмечается, что в само здание не пускают сотрудников «Белтелерадиокомпания», которые поддержали протесты в стране.

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