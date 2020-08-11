Протесты в Беларуси: анонсирована масштабная забастовка

Во вторник, 11 августа, в Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и другие источники.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

Инициаторы забастовки выдвинули три требования, среди которых:

- признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь

- освобождение всех политических заключенных

- проведение новых честных выборов.

Отмечается, что забастовка - это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а "уволить всех невозможно".

Участников протеста призывают делиться фотографиями бастующих коллективов. "Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", - призвали организаторы.

Они также отметили, что согласно опросу, проведенному на Telegram-канале, более 2/3 белорусов готовы не выйти на свои рабочие места.

Как сообщалось, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.

Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.