Протесты в Беларуси: колонна сторонников оппозиции идет к резиденции Лукашенко

06 сентября 2020 г. 15:33
Источник: Интерфакс-Украина
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Участники многотысячного несанкционированного марша оппозиции в Минске движутся в направлении резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, колонна из порядка 40 тыс. человек покидает проспект Независимости и направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости - городская резиденция Лукашенко.

Еще несколько тысяч людей направляются в сторону резиденции со стороны Нямиги.

Тем временем подходы к резиденции перекрыты силовиками, там выставлены комплексы "Рубеж".

Саму резиденцию охраняет бронетехника - порядка 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, предположительно снайперы.

Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черном камуфляже без опознавательных знаков.

 

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