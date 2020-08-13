Протесты в Беларуси: с госканалов увольняются журналисты

Журналисты белорусских госканалов Беларусь 1 и ОНТ Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова на фоне антиправительственных протестов в республике заявили о своем увольнении. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram в среду, 12 августа.

Так, ведущая телешоу Доброе утро, Беларусь! на телеканале Беларусь 1 (главный телеканал республики - ред.) Вера Каретникова поделилась, что это ее выбор и что сегодня ее последний рабочий день.

"Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет <...> я - Вера", - заявила Каретникова.

Аналогичное решение принял еще один ведущий канала Беларусь 1 - Евгений Перлин.

"Я решил, что мой сегодняшний̆ эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал журналист и выразил надежду, что скоро вернется "та самая #МаяКраiнаБеларусь".

С 19 августа с телеканала ОНТ уходит журналистка Ольга Богатыревич, которая опубликовала фото своего заявления на увольнение.

"Нас мало, но мы есть!!!" - заявила она.

Как сообщали СМИ, глава МВД Беларуси Юрий Караев распорядился не трогать журналистов на акциях протеста.

Ранее в республике, которую охватили антиправительственные протесты после президентских выборов, силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова.