Протесты в Беларуси: Тихановская записала еще одно обращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила еще с одним видеообращением. Она призвала остановить насилие на улицах.

Обращение опубликовано на YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского.

"Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая", - заявила Тихановская.

Она добавила, что для сторонников перемен человеческая жизнь остается самой высокой ценностью.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", - добавила она.

Напомним, на следующий день после выборов президента Беларуси Тихановская подала в местный ЦИК жалобу на предварительные результаты; в здании ее удерживали несколько часов, после чего власти вывезли ее в Литву.

Позже стали появляться ее видеообращения с призывом прекратить протесты в Беларуси; предполагается, что эти записи были сделаны во время того, как ее удерживали в ЦИК.