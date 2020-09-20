Протесты в Беларуси: у минских активистов забрали сына на сутки в детский дом

Сына белорусских активистов с трудом удалось забрать из приюта, куда его направили после ареста матери на протесте, сообщает Радыё Свабода.

Шестилетний мальчик с 17 сентября находился в социально-педагогическом центре с приютом во Фрунзенском районе Минска.

Его мать Алена Лазарчик была задержана в тот день «для установления личности». Милиция конфисковала её телефон и продержала женщину до 23:00.

В результате её ни в чем не обвинили и не составили протоколы. В июне ее уже задерживали по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии, когда накануне задержали ее мужа и отца мальчика активиста Сергея Мацкойтя.

После того, как к 18 часам мать не забрала ребенка из школы, учителя вместо того, чтобы позвонить членам семьи мальчика, сразу же обратились в органы опеки, и первоклассника Артема доставили в социально-педагогический центр с приютом во Фрунзенском районе. Ни отцу, ни старшей сестре Марине, ни бабушке из школы не звонили. Хотя, по словам Алены Лазарчик, их контактные данные у учителей были.

18 сентября инспекторы приехали проверять жилищные условия Артема. Жалоб не поступало, но копию акта о наличии надлежащих условий матери предоставить отказались, а в приюте ей не разрешили забрать сына без документа. Более того, ей даже не разрешили увидеться с сыном, сославшись на опасность коронавируса.

В субботу она прибыла в приют, где более 300 человек собрались в знак солидарности. Представители учреждения пообещали, что если документы в порядке, сына вернут в семью. После 13:00 Алене разрешили войти в здание, и она ушла с Артемом.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее варварством.

«Я поражен и ошеломлен сообщениями о том, что белорусские власти снова используют детей в качестве политических заложников. Это варварство должно прекратиться!» — заявил он.