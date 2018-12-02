Протесты "Желтых жилетов": в Париже полиция задержала более 400 участников

Во Франции продолжаются протесты против повышения акцизов на топливо, получившие название акции "Желтых жилетов" (за использование демонстрантами жилетов дорожных рабочих характерной расцветки).

В Париже полицейские задержали более 400 протестующих, под стражей остаются 378 человек, сообщает BFMTV со ссылкой на данные правоохранителей.

В результате столкновений протестующих и полиции пострадали 133 человека, в том числе 23 полицейских. За весь период протестов пострадали 236 французов, пишет "Европейская правда". В субботу, 1 декабря, в акции "Желтых жилетов" приняли участие 136 тысяч человек, из них более пяти тысяч – в Париже.

В столице Франции, митингующие возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и вступали в стычки с правоохранителями и группами других протестующих. Наиболее ожесточенные уличные противостояния вспыхивали на западе и в центре Парижа.

"Это была стратегия, управляемая профессионалами беспорядка, мастерами своего дела", - сообщил журналистам министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Кроме Парижа стихийные акции и столкновения протестующих с правоохранителями фиксировались и в других городах страны.

Как сообщалось, с 17 ноября во Франции протестуют против подорожания топлива.

Акции проводят в ярко-желтых светоотражающих жилетах, демонстранты блокируют движение на дорогах. Организаторы акций заявляют о том, что готовы протестовать до тех пор, пока в политике государства по данному вопросу не будет изменений.

В правительстве Франции заявили о том, что не откажутся от фискальной политики и политики в отношении защиты окружающей среды. Они предусматривают увеличение акциза на топливо, в том числе дизельное, для стимулирования перехода на экологически чистые автомобили.

С 1 января 2019 года акциз на бензин во Франции вырастет на 6,5%, на ДТ – на 2,9%.