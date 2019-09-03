Против главы лесхоза на Харьковщине, которого Зеленский вызывал "на ковер", открыты уголовные дела

Против главы «Гутянского лесхоза», которого вызывал «на ковер» президент Украины Владимир Зеленский, открыты уголовные производства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовные производства открыты по факту оказания сопротивления Виктором Сысой во время обысков в его доме.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в имениях у директора "Гутянского лесхоза" Виктора Сысы, которого вызвал "на ковер" президент Владимир Зеленский, детективы НАБУ провели обыски.

В одном из имений детективам НАБУ пришлось даже вызвать полицию, чтобы те зафиксировали факт препятствования обыску. Владелец дома, по словам Юрия Кравченко, директора Харьковского территориального управления НАБУ, оказывал физическое сопротивление проведению следственных действий.

Правоохранители опросили около пятидесяти участников события, одному из них было объявлено о подозрении, два человека были задержаны, а десять человек - привлечены за мелкое хулиганство.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Грабеж», «Групповое нарушение общественного порядка» и «Угроза или насилие в отношении журналиста» Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.