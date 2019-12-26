Против харьковчанина, который снял на видео умирающего мужчину и не помог ему, открыли уголовное дело

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту неоказания помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, речь идет о случае, когда прохожий снял на телефон мужчину, который в агонии катался по земле, но вместо помощи выложил шокирующие кадры в Интернет.

20 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в лесопосадке по проспекту Победы.

В этот же день в сети Интернет появилось видео, на котором видно, как этот же человек в беспомощном состоянии лежит на земле и еще подает признаки жизни. Видео о последних минутах жизни мужчины снимал на телефон неизвестный гражданин, который выгуливал собаку.

Патрульные полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети.

Как выяснилось, 34-летний харьковчанин вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в соцсети.

Работники полиции также установили личность погибшего. Им оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город.

По заключению экспертов, его смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины.

Харьковчанину грозит до 5 лет лишения свободы.