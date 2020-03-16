Противоэпидемическая комиссия проверила харьковские супермаркеты

16 марта 2020 г. 14:42
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Временная комиссия по контролю за осуществлением противоэпидемических мероприятий на объектах города Харькова сегодня, 16 марта, проверила работу во время карантина супермаркетов «Рост» и «Восторг», что находятся на ул. Клочковской.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, комиссия проверила в супермаркетах наличие графика влажных уборок, дезинфицирующих средств и средств личной защиты (маски, перчатки), хранение и отпуск хлебобулочной и сыпучей продукции, проводились беседы с сотрудниками на местах. Также было проверено, как проводится мониторинг состояния здоровья персонала - осмотр сотрудников и ведение журнала выхода на работу.

Напомним, в Харькове временная комиссия по контролю за осуществлением противоэпидемических мероприятий на объектах города Харькова, в которую входят представители сферы здравоохранения, потребительского рынка, эпидемиологи, проверяют различные объекты с массовым пребыванием людей. Возглавляет комиссию заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Комиссия осмотрела работу торговых площадок на Салтовке, ТЦ «Барабашово», КП «Подземный город», и эта работа продолжается. 

 

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