Провалы в дороге, камни и глубокие ямы: на улице Алупкинской теплосети полгода ремонтируют поломку

Жительница улицы Алупкинская:

Так, а как ездить, если по-другому ты не проедешь? Хочешь не хочешь, будешь ездить так как есть возможность проехать.

Примерно так преодолевают улицу Алупкинскую местные. В снег, дождь и в жару обходят провалы в дороге. Уже более полугода "Харьковские тепловые сети" ремонтируют трубы, подающие теплоноситель в многоэтажки, тогда как неудобства испытывают на себе жители вот этих домов, расположенного рядом с частным сектором. Андрей жалуется на работу ремонтников, говорит: процесс так затягивается, потому что ничего не делается.

Андрей Белзецкий, житель улицы Аральской:

Где-то несколько недель даже не пытались перекрыть весь пар, все шло со щелей, со всех люков, подмывало проезжую часть, мы видим сейчас провал на перекрестке. Полгода здесь никто ничего здесь не делал вообще.

Новые щели появляются быстрее, чем ремонтируют старые. Местные за свой счет недавно отремонтировали эту дорогу, а сейчас из-за пустоты под ней в начале улицы дождем размыло очередную яму. После жалоб ремонтники привезли машину щебня, но его явно не хватило — все ушло в землю.

Павел, житель улицы:

Асфальт, который делали — он испорчен, вот там провал какой-то скорей всего будет то же самое. В понедельник позвонили, радостно сообщили, что там все засыпали, но это было как раз после дождя, все что засыпали — упало на метр ниже - дырка остается.

Жители улиц Алупкинская и Аральская объединились и написали обращение к теплосетям и горсовета. Подписали это обращение более 4-х десятков человек. Однако в полученном ответе конкретной даты окончания работ указано не было. Ремонтники, которые иногда копаются в разрытиях, ничего не знают, отправляют к главному инженеру.

Андрей Белзецкий, житель улицы Аральской:

В службах приняли заявление и сказали, что будут разбираться. В принципе после этого начали какое-то хоть движение, что-то начали делать. Но все равно за такое время трубы сделали месяц назад, даже больше, а 2-3 дня назад только привезли песок.

Чтобы попасть домой Андрей, как и все остальные, объезжает 800 метров по грунтовке. Эту дорогу знают местные, а когда речь идет о срочной медицинской помощи, то к ожиданию добавляется еще полчаса. Выяснить, сколько еще времени нужно, чтобы коммунальщики убрали за собой, и привели дорогу в нормальное состояние пока не удалось. В Шевченковской филии теплосетей посоветовали обратиться к пресс-службе предприятия, но там на звонки не отвечают.