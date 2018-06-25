Проверка техники Нацгвардии. Насколько готовы авто и бронетранспортеры к выполнению служебных заданий?

25 июня 2018 г. 19:29
Автор: Лариса Говина
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Идентификация документов, проверка номеров, страховки и технического осстояния. Во время ежегодного контроля техники в харкьовских частях Нацгвардии проверяющие изучают насколько готовы авто и бронетранспортеры к выполнению военно-службеных заданий. За руль этого МАЗа, который перевозит бронетранспортеры и другие модификации автотехники, Владимир Макаренко сел около двух лет назад, до этого управлял разными автомобилями. Проверяют состояние траснпорта, говорит он, каждый день, важные задания приходится выполнять постоянно, а значит, готовность и уровень безопасности должны быть максимальными.

Владимир Макаренко, нач. групи сопровождения колонн ВЧ 3005:

Автозаки стоят - это конвойная служба, патрульная служба, охрана дипломатических представительств и консульств. Группа супроводу колон, сопровождение колонн в зону АТО и обратно. Много очень задач стоит. Каждый водитель подготавливает машину как перед выездом, каждый день это обязательно технический осмотр, каждый день водитель проверяет машину, готовность. Комплектацию, техническое состояние машины.

В первую очередь, подчеркивает начальник рабочей комиссии Роман Топчий, проверяющие обращают внимание именно на техническую готовность. Определяет, из-за высокую аварийность на дорогах Украины важно учитывать все возможные риски.

Роман Топчий, нач. службы безопасности дор. движения ГУ Нацгвардии Украины:

Техніка перевіряєься по всих вузлах, агрегатах, механзімах, з тим, щоб не допустити виникнення технічної несправності і унеможливити ймовірність наїздів. Все, від чого залежить і життя як самого водія і особового складу, який він перевозить, а також пішоходів і інших учасників дорожнього руху.

Первые результаты проверки, отмечает Топчий, показали только незначительные недочеты. Если представители комиссии найдут серьезные неполадки - технику отправят на ремонт и будут требовать устранить неисправность. Проверку проведут во всех частях Нацгвардии Восточного региона, включая области, где идут боевые действия. Полностью закончить проверку планируют в июле.

Видео: 

Проверка техники Нацгвардии - 25.06.2018

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