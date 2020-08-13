Проверки после взрыва в Бейруте: Шмыгаль сообщил, что селитра в Украине хранится согласно стандартам

13 августа 2020 г. 16:10
Автор: Лариса Говина
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Окончательные результаты проверок относительно хранения селитры в Украине будут известны 15 сентября. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Условия хранения селитры в Украине Шмыгаль поручил проверить после трагедии в Бейруте, когда взорвались тысячи тонн нитрата аммония,  которые хранились в порту. По словам Премьера, вся информация, обнародованная ранее в СМИ была проверена и не подтвердилась. Первые результаты проверки говорят о соответствии стандартам, подчеркнул Шмыгаль.

"Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бэгах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, так как это было в Бейруте. Есть определенные сроки, когда она слеживается, которые были нарушены в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются," - заверил Денис Шмыгаль.

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