Пройти пробное ВНО можно будет двумя способами

14 июня 2020 г. 14:00
Источник: РБК-Украина
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Пробное Внешнее независимое тестирование (ВНО) можно будет пройти двумя способами. Помимо выполнения заданий онлайн, есть возможность получить бумажные тетрадь и бланки и заполнить их дома. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня Министерство образования и науки приняло решение провести пробное ВНО дистанционно. Первый способ предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома.

"Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где должно было пройти пробное ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми заданиями. Сделает эти задания дома, и потом уже пришлет это на проверку", - отметил Степанов.

Он также добавил, что решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на пробное ВНО.

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