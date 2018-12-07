Прозведения искусства на виниле. Харьковчанка создает уникальные картины, используя старые пластинки

Вместо бумаги или холста - виниловые пластинки, в качестве художественной мастерской - дача на природе, тематики сюжетов на картинах разнообразные - от новогодне-рождественских и мистических до ярких и романтичных. Рисовать на виниле харьковчанка Лариса Острикова начала два года назад .Сейчас работает над очередной картиной. На этот раз выбрала весенние цвета. Краски использует акриловые, говорит, они самые стойкие

Лариса Острикова, художница:

Я попробовала рисовать гуашью, но гуашь через какое-то время начинала просто осыпаться. А потом я пришла к акрилу. Акрил хорошо ложится, очень нежно. Его можно разбавлять, все с ним делать. И он очень красиво и хорошо ложится.

В процессе работы, рассказывает художница, обычно 3-4 картины. Рисовать училась самостоятельно, начинала с картин по номерам, затем начала воплощать в жизнь собственные идеи на бумаге, смотрела мастер-классы в интернете. Разбирая с мужем старые вещи на даче нашли больше сотни виниловых пластинок и решили, что им можно подарить новую жизнь.

Лариса Острикова, художница:

Первая партия, штук 60, наверное, это было у нас на даче. Муж предложил, говорит, попробуй на пластинках рисовать. Я же рисовала на холстах, на бумаге, он говорит, попробуй рисовать на пластинках, а потом попробовала. И потом уже.. Помогают знакомые, помогают люди, которые, буквально на днях тоже, девочка привезла мне 60 штук, потому что дачу они разбирали и там было их очень много.

Сейчас все работы художницы развешены в одном из харьковских семейных клубов. Подруга Ларисы, Ярослава Сезонова, которая стала одной из первых ценителей таланта, отмечает, не только любуются картинами на виниле, но также используют их в обучении детей.

Ярослава Сезонова, подруга Ларисы Остриковой:

Мы это используем даже у себя в работе, сочетание красок, природа, животные, фрукты, овощи, то есть это все в плюс к нашим детям. Очень много внимания обращают и родители тоже. Одна бабушка говорит даже: "Боже мой, а как же сложно Вам было так ровненько вырезать эту работу!". А я говорю - да это же на пластинке! Никто не ожидал, что это на пластинке, потому что со стороны сложно понять, что это работа на виниле.

Стоимость одной работы - от 150 до 200 гривен. Перед праздниками заказов, говорит художница, стало намного больше. Но сейчас время, в основном, посвящает рисованию ради благотворительности, чтобы помочь малышам с тяжелыми заболеваниями. Средства для детей, которые живут в прифронтовой зоне или проходят лечение в харьковских медучреждениях, собирают волонтеры.

Ляна Теремкова, волонтер:

На сегодня мы собрали с помощью Ларисы Остриковой, которая нам уже третий раз предоставляет картины на виниловых пластинках 2500. Люди передают игрушки. Их отвезут детям в зоне АТО и будут продуктове наборы, игрушечки подарят и остальное, если удастся собрать еще больше - детям, которые находятся в 5 детской больнице. Там деток тоже очень много.

Подарки на все перечисленные средства за картины от Ларисы Остриковой дети получат ко Дню Святого Николая и к новогодне-рождественским праздникам.