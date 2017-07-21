Пшеницы и гороха - много, кукурузы - мало. Какой урожай в этом году ожидают харьковские аграрии?

Уборка пшеницы в поселке Пересечное Дергачевского района в этом году началась на несколько дней позже, чем в прошлом. Зерно, говорят аграрии, было слишком влажное из-за дождливого июля, таким его собирать нельзя - во время хранения могут завестись вредители или же появится плесень. Поэтому фермеры вышли в поля только на этой неделе, когда установилась теплая сухая погода.

Николай Кононов, председатель фермерского хозяйства "Пересечное":

Влажность зерна должна быть 14. 18 - уже нельзя убирать, 17 - тоже, то есть на хранение не заложишь, оно просто испортится в конце концов и тогда горя не оберешься.

Урожайность ранних зерновых в 2017-м, рассчитывают аграрии фермерского хозяйства "Пересечное", будет выше, чем прошлогодняя приблизительно на 20-30 процентов. Погодные условия для пшеницы весной и в начале лета были благоприятные, кроме того, удобрений для почвы использовали больше, чем обычно.

Василий Дяченко, гл. агроном фермерского хозяйства "Пересечное":

Ожидаемый урожай будет лучше, внесено під зерновиє КАС, внесено аміачну селітру за расчета десь 300 кілограм. Обработана вся пшениця против болезней. против бур'янов.

Для посева аграрии использовали пшеницу одесских сортов, ожидают, что большая часть собранного зерна будет 2, 3 и 4 классов, остальное - фуражное. Изменится ли в 2017-м цена за тонну, пока сказать точно не могут, но подчеркивают что затраты в этот раз были гораздо больше, это касалось и покупки удобрений, и расходов на ремонт техники. Под посевы озимой пшеницы фермеры "Пересечного" отвели больше 300 гектаров земли, приблизительно по 100 гектаров - на подсолннечник и кукурузу. Кроме того, с 60 гектаров собрали почти 30 центнеров гороха.

Василий Дяченко, гл. агроном фермерского хозяйства "Пересечное":

Урожайность составила 28,9. Це первый год у нас горох. Хорош предшественник под озиму пшеницю.

Аграрии ожидают хорошую урожайность подсолнечника, который собирать начнут в первых числах сентября. А вот на кукурузу плохо повлияли апрельские и майские холода, жалуются агрономы, поэтому на высокие показатели после окончания уборочной в 2017-м не расчитывают