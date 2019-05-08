Пушистый страж границы. Как собачье чутье помогло найти опасный тайник

08 мая 2019 г. 15:17
Автор: Светлана Еченина

Это джек-рассел-терьер, он - служебная собака и работает на границе, а это его первое задержание. Вес пса примерно пять кило. Это в шесть раз меньше веса пороха, который он вынюхал в Ниссане, направляющегося в Россию через пункт пропуска Гоптовка.

Оксана Иванец, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ

Під час поглибленого огляду автомобіля в газовому балоні, в газовому обладнанні було виявено 56 пляшок від спортивного харчування наповнені вибуховою речовиною. Є прирущення, що ця речовина - порох

Вот еще такие. Оператор зафіксуйте, виявлено банку, однак іншого виду з відповідним написом, яка також знаходиться у фабричному пакуванні 

За рулем находился 49-летний гражданин Украины. Пограничники говорят, во время планового осмотра автомобиля водитель начал заметно нервничать, чем себя и выдал. Однако окончательно об опасном тайнике стало известно только после реакции пушистого часового, натренированного и поиск оружия и взрывчатки.

Оксана Иванец, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ

Тривають перевірочно-слідчі дії. Загальна вага даної речовини складає близько 30-ти кілограмів

Найденную контрабанду изъяли правоохранители. Нарушитель задержан. Если вину докажут в суде – ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы

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