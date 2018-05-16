Пушистый враг или Почему плачут аллергики?

Эта дорога проходит вдоль нескольких домов на Новой Баварии. Идущим этим путем с обеих сторон можно услышать шелест листьев тополя. Прохожие рассказывают, что выбирают этот маршрут в основном, чтобы пройтись между деревьев.

Впрочем, жителям домов от деревьев только туго - пух попадает в их дома почти в течение всего лета, рассказывают люди.

Виктору Ивановичу 90 лет. Часто выходить из квартиры сил уже нет, а свежего воздуха очень хочется, говорит он, вот и держит окна открытыми. Из-за чего пух кружит почти во всем комнатам и ​​мешает дышать

Виктор Иванович, пенсионер

Ну оно ж в нос, всюду попадает, в окна … вот на кухню … но он говорят, полезный, но я не знаю, полезный он или нет

У соседей мысли по поводу местных тополей разделились. Одни говорят, что деревья хорошо влияют на воздух, а другие недовольны таким их количеством. Точнее, пухом, который они разбрасывают

Любовь, местная жительница

Дело в том, что кислород обеспечивает – это всем понятно, но тополь – их много разновидностей; тополь черный, тополь пирамидный, разные тополя бывают… пух, конечно, они несут и кислород и в то же время, когда цветут – они немножко мешают

Лариса та Лидия, местные жительницы

Люди не могут переносить его, болеют. Вот это как начинает цвести и целое лето он летает, целое лето… пока… плохо, когда пуха много. У нас же срубали дерево, а теперь они опять разрослись и опять на них пуха миллион.

Впрочем, сложнее всего в период цветения тополя приходится аллергикам. Слезы, красные глаза, насморк, непрерывное чихание, - так они реагируют на пух, говорят медики. И советуют не есть сыр, лосося, свинину, говядину, куриные грудки и арахис, чтобы снизить уровень аллергенов. И не забывать мыться каждый раз после прихода с улицы.

Впрочем, аллергия - это не болезнь, а повышенная чувствительность организма к внешним раздражителям. Она может проявиться в любом возрасте, отмечают специалисты

Валентина Нагорная, терапевт КМН

В принципе, однократно такое может быть, вот человек болеет, допустим, бронхитом и у него это проявится усилением отдышки там, допустим, кашля, потому что тополиный пух повлиял, как дополнительный раздражитель на раздраженные, воспаленные слизистые

А вот биологи говорят, что существуют тополя мужского и женского пола и пух разбрасывают только «девочки».

Тополя - мужчины совсем не вредят людям, семена просто падают к подножию дерева.