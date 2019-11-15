"Пускай только попробует вас принять" Пенсионерка умерла после отказа врачей в помощи

Довели до смерти, вместо того, чтобы спасти жизнь. Дочь умершей уверена: именно бездействие и жестокость медиков убили ее пожилую мать. Накануне она опубликовала шокирующее видео, на котором видно, как в приемном отделении больницы перед ней закрывают двери.

Елена Лиманская, дочь умершей

Вот эти люди, они нас всех отправляют куда-то. Моей маме безумно плохо!

В 8-ю городскую клиническую больницу 77-летнюю пенсионерку доставила “скорая”. Надежда Тихоновна тяжело дышала после простуды, поэтому терапевт посоветовал обратиться в больницу, чтобы проверить сердце, рассказывает ее дочь, Елена Лиманская. Однако в приемное отделение ее не пустили, а вскоре из него вывезли на тележке и ее престарелую мать, ведь заведующая приемным отделением принимать пенсионерку отказалась.

Елена Лиманская, дочь умершей

Выходит заведующая. Я говорю: “Почему мы уезжаем?”. Она: “Все вопросы в “скорую”. Говорю: “Почему вы нас не принимаете, нас врач наверху ждет?”. Она говорит: “Только пускай попробует он вас принять!” На вопрос заведующей, почему нас не принимают - “ Все вопросы - в “скорую”. Я говорю: “Скажите мне” ... “Все вопросы в “скорую”. При чем, вот эта фраза: “Пускай только попробует вас принять врач, он посмотрит, что будет!”

По мнению Елены, такая жестокость врачей стала для ее пожилой матери шоком. Ее состояние здоровья на глазах стало ухудшаться, женщина побледнела, ослабла и перестала разговаривать. “Скорая” повезла ее во вторую больницу, где за ее жизнь медики боролись несколько часов.

Андрей Закорко, врач-терапевт терап. отделения "Городская многопрофильная больница №18"

Больная была госпитализирована в терапевтическое отделение к нам. Больную к нам доставили в крайне тяжелом состоянии, уже с явлениями выраженной легочно-сердечной, полиорганной недостаточности, с выраженной одышкой. На фоне проведения терапии состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастали явления легочно-сердечной и полиорганной недостаточности и, к сожалению, больная в 16:10 скончалась

По факту смерти пенсионерки прокуратура открыла уголовное производство по статье "Непредоставление или ненадлежащее исполнение своих обязанностей медицинским работником". Виновным может грозить до 2-х лет лишения свободы.

Андрей Пономаренко, начальник Немышлянского отдела Харьковской местной прокуратуры №3

На даний час нами перевіряються на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення як лікарі двох лікарень, так і працівники швидкої медичної допомоги. Тобто чи відповідали їх дії нормативам інструкціям і чи здійснили вони всі дії, які від них залежали, для того, щоб надати належну допомогу жінці

Также создадут комиссию по расследованию данного инцидента и в городском совете. Сегодня должны были выйти на пресс-конференцию, однако из-за отсутствия окончательных выводов экспертизы запланированный на сегодня комментарий перенесли.

В восьмой больнице своей вины в смерти пенсионерки не видят.

Евгений Сиротников, главный врач "Городская клиническая больница №8"

Случай совершенно не вопиющий, и ту информацию, что вы имеете из соцсетей, - там правды 2 процента

Также не видит своей вины в смерти пенсионерки и заведующая приемным отделением, которая отказала пенсионерке в лечении. Сегодня женщина на рабочем месте, после допроса согласилась на разговор. Утверждает, что измерила давление, пульс и сделала кардиограмму пенсионерке.

Зоя Завертанная, заведующая приемным отделением "Городская клиническая больница №8"

Моей вины нет, я не отправила больную на улицу, я не отказала в помощи, я сделала всё - посмотрела, сделала всё, чтоб больную увезли в другое лечебное учреждение, где ей надо было лечиться. У нас есть приказ горздрава, внутренний приказ - больница специализированная, и есть перечень заболеваний, которые мы берем на себя

Через месяц Надежде Тихоновне должно было исполниться 78 лет, однако обычная капельница, которую вовремя не поставили, не дала женщине вернуться домой, говорит ее дочь.

Елена Лиманская, дочь умершей

Я хочу, чтоб этот человек, именно эта женщина, не знаю, как её зовут… Но это не женщина, это не мать, это не человек, знаете, как демон или рептилоид. Она и внешне неприятная, чтоб она получила какое-то достойное наказание

Дочь умершей говорит, будет делать все возможное, чтобы виновные в смерти ее матери были наказаны. Ведь больше всего она боялась небрежного отношения врачей к старикам.