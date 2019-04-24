Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

24 апреля 2019 г. 16:56
Источник: Левый берег
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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

"Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - сказано в указе.

Заявления о приеме в гражданство РФ будут рассматриваться в срок до 3 месяцев со дня подачи. Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины.

Жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.

Напомним, что слухи о том, что после второго тура выборов в Украине Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства для жителей ОРДЛО, появились в середине апреля. По опыту Абхазии и Южной Осетии паспортизация должна снять социальную напряженность в оккупации – за счет возможности свободного выезда на заработки в Россию.

В конце 2018 года в России приняли закон, наделивший Путина правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

 

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