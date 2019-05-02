Путин подписал закон про изолированный российский интернет

02 мая 2019 г. 14:10
Источник: Украинская правда
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Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту". 

Согласно документу, "в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять  централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке".

Виды подобных угроз будет определять также кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.

Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий.

Напомним, в марте 2019 года Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Аналитического центра при правительстве, в пользе глобального интернета убеждены 52% граждан РФ, 23% выступают за изолированный рунет.

 

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