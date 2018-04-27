Путин поручил создать российский атлас мира

Президент России Владимир Путин заявил, что русские названия на картах мира вытесняют иностранными, и призвал не попустительствовать "искажению географической правды".

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - цитирует "Интерфакс" выступление Путина на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Президент заявил, что историческое название острова Смит - Бородино, острова Сноу - Малый Ярославец, а острова Ливингстон - Смоленск. Все они входят в архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктике.

По словам Путина, "вытеснение" русских названий, в частности, связано с отсутствием современных российских карт.

"В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - сказал президент.

Путин поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и министерство обороны, которое должно рассекретить часть своих картографических материалов.

"При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи [переименования топонимов, носивших русские названия] будут верно трактоваться", - сказал Путин.

В 2009 году в России была создана комиссия по противодействию "попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России". Ее сформировали по указу Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента. В 2012 году комиссию упразднили.