Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от COVID-19 в ближайшее время. Путин подчеркнул, что вакцинация должна быть "исключительно добровольной", чтобы "все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых".

Согласно государственному реестру лекарственных средств РФ, временная регистрация первой российской вакцины от коронавируса выдана до 1 января 2021 года.

Вакцину производит Центр имени Гамалеи и компания "Биннофарм" в подмосковном Зеленограде.

В Минздраве России заявляют, что вакцина безопасна. Со своей стороны Путин заявил, что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже к концу августа может стартовать кампания вакцинации медицинских работников.

Напомним, по подсчетам ВОЗ, стоимость вакцины от COVID-19 для всех людей на Земле составит более 100 000 000 000 долларов.

Ранее сообщалось о создании вакцины против коронавируса в Израиле, и о том, что там готовы начать испытания на людях.

Первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса в конце июля начала Индия.

27 июля начались испытания вакцины от коронавируса в США. Участие в них принимают 30 000 добровольцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19 , разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тысячу гривен.