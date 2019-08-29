Пьяный пациент угрожал мечом врачу в сельской амбулатории

На Харьковщине пьяный пациент пришел на прием к врачу с мечом и угрожал его применить.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 27 августа поступило сообщение о том, что в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа «катана» и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику.

При этом мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний ранее судимый местный житель.

Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но он вдруг начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.