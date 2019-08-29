 

Пьяный пациент угрожал мечом врачу в сельской амбулатории

29 августа 2019 г. 10:45
1 просмотр

На Харьковщине пьяный пациент пришел на прием к врачу с мечом и угрожал его применить.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 27 августа поступило сообщение о том, что в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа «катана» и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику. 

При этом мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки. 

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний ранее судимый местный житель.

Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но он вдруг начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.