Пять районов Харькова сегодня частично без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Селянская, 30 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с) до 20:00 11.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 11.11.20 г.; ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.20 г.

Киевский район:

пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 11.11.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 130 (п. №3), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.20 г., б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Солдатская (ч/с) до 20:00 11.11.20 г.