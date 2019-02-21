Пятая годовщина Евромайдана. Харьковчане почтили память погибших

Во время событий на Майдане погибло трое харьковчан - Евгений Котляр, Владислав Зубенко и Юрий Паращук, который родился в Черкассах, но жил в Харькове. Кроме них в боях на Институтской погибло еще 104 человека. Портреты всех героев Небесной Сотни в форме журавлиного клина, будущего памятника, который будет в небе на высоте десяти метров, установили у монумента Кобзаря.

Геннадий Рохманийко, священник:

Бойцы Небесной Сотни, среди которых есть харьковчане, они воплотили эти слова в жизнь и они пришли от смерти к жизни, потому что герои не умирают.

Установили портреты на брусчатке, зажгли лампады и помолчали под песню «Пливе кача».

Леонид Онищенко, сотник Евромайдана вспоминает события 2014 года и его снова трясет. Говорит, что с Владом Зубенко он познакомился в Харькове на митинге и пригласил его с собой в Киев.

18 февраля они двинулись в дорогу, а в ночь с 19 на 20 февраля на Институтской был бой, и Влада не стало. Позже погиб Юрий Котляр. Леонид никогда не забудет, как он искал своих земляков по моргам и крематориям. В конце концов, Влада он нашел в больнице, он получил травмы несовместимые с жизнью, но картина безысходности, боли и тех «безымянных», которых так и не нашли после побоища на Майдане, до сих пор стоит перед глазами у евромайдановца.

Леонид Онищенко, сотник Евромайдана:

И вот вышел работник этого учреждения, вы же знаете на кладбище, в крематории работают не такие чувствительные люди. И выходит мужик оттуда в униформе, я сижу при стене, он садится возле меня и у него руки трясутся. Он предлагает мне сигарету и начинает, я его за язык не тянул. У нас вторые сутки, на спецобслуживании, везут не переставая, выгружают черные полиэтиленовые мешки, мне казалось, что они шевелятся. Я не вечный, хочу, чтобы люди узнали об этом.

Участники митинга говорят, 20 февраля - это грустный день, но Украина восстанет из пепла, и смерти девушек, и парней не прошли зря, достижения Майдана есть, но их будет видно позже, через некоторое время.

Галина, участница митинга:

Когда Михайловский Златоверхий собор принял студентов, когда там был госпиталь и это дало толчок, что церковь стала народной, потому что требования томоса - это религиозная независимость Украины, из-за религиозной сферы идут технологии гибридной войны, и это заслуга Майдана. И заслуг много, и их будет видно со временем.

На акции без речей, было очень много детей, которых родители взяли с собой, не боясь за их жизнь, организаторы акции говорят, представить такое в 2014 году было невозможно.