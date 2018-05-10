Пятая степень пожарной опасности. Спасатели призывают харьковчан быть осторожнее

Быть как можно осторожнее жителей Харькова и области призывают спасатели. До двенадцатого мая на Харьковщине сохранится повышенный уровень пожарной опасности. Специалисты присвоили ей пятый степень

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

В этот момент, когда идет пятая степень пожарной опасности, запрещено разведение, применение открытого огня. Как я уже говорил, заезд на автортранспорте в лесные массивы. В особенности, это закрываются хвойные лесные массивы. В том числе, ограничен доступ в смешанные лесные массивы. И соблюдение правил пожарной безопасности при проведении определенных сельхозработ

Впрочем, харьковчане говорят, что вполне понимают серьезность положения и нарушать правила не собираются.

Татьяна, местная жительница

Я считаю, что в городе, возле домов и возле детских садов это, конечно, опасно, есть для этого специально определенные места или у себя на территории, если есть свой дом и есть такая возможность. – Лично вы жжете костры во время праздников? -Лично я - нет!

Виктория

Ну, я считаю, что нужно принимать просто меры предосторожности, там кирпичики, песок там, допустим, а вообще, нет, небезопасно- ветреная погода. Я считаю, нужно быть аккуратным.

А вот супруги Абрамовы говорят, что разводят огонь на улице, но исключительно во дворе своего частного дома и соблюдая все правил пожарной безопасности

Елена Абрамова

Это было во дворе, у нас большой двор, и поэтому мы все прекрасно сделали, мы не выезжали на природу – Как вы считаете, насколько безопасно сейчас разводить костры в черте города? – Я думаю, что очень опасно, потому что погода жаркая и пожар - это вполне все вероятно, тем более, если халатно отнестись… не вовремя затушить. То есть, выпили люди, погуляли и, конечно же, может быть пожар.

Впрочем, отмечают пожарные, никакие кирпичи, песок и мангалы не могут гарантировать полную безопасность. Например, вот это поле неподалеку от аэропорта. Здесь накануне произошел пожар, причем это уже второе возгорание. Спасатели говорят, что выгорело около двух тысяч квадратных метров. Причиной послужил специально занесенный источник огня сразу в несколько мест. Именно поэтому нельзя полагаться на прохладный ветерок или самостоятельно придуманные меры безопасности, говорят пожарные

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

При температуре +20, +25 градусов, на почве температура может быть и в два раза выше, тесть, и +50, и +40 и в том числе, и до 60-ти градусов, в зависимости от температуры.

Именно поэтому каждая искра или от двигателя, или от сигареты в эти дни в опасных местах обязательно вызовут пожар, добавляют спасатели.

Самостоятельно тушить пожары на природе, которые уже возникли, специалисты также категорически не рекомендуют, ведь это может травмировать неподготовленного человека или даже привести к человеческим жертвам.