Пятеро грузинских школьников погибли, сорвавшись на автомобиле в пропасть

25 декабря 2019 г. 22:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Пять подростков погибли в среду в Аджарии в результате автоаварии, произошедшей на территории национального парка Мтирала.

Как сообщают грузинские СМИ, все пять погибших были учениками 11-го класса.

По их данным, автомобиль, в котором находились подростки, сорвался с обрыва.

"После шестого урока за одним из учеников приехал товарищ на машине своего дяди. Затем они поехали в одно из ущелий и из-за высокой скорости сорвались в пропасть. Все погибли на месте", - рассказал журналистам директор одной из школ расположенного недалеко от Батуми поселка Чакви Тариел Катамадзе.

В связи с произошедшей трагедией мэрии аджарских городов Батуми и Кобулети приняли решение отложить все запланированные на среду предновогодние мероприятия.

 

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