 

Пятеро харьковчан стали почетными гражданами города

24 августа 2019 г. 10:48

Высшее звание для харьковчан получили пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

23 августа на пл. Свободы состоялось чествование новых  Почетных граждан Харькова.

Отметим, что ими стали чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик, директор Института проблем эндокринной патологии им. Данилевского НАМН Украины Юрий Караченцев, активист-афганец, бывший директор регионального центра «Инваспорт» Николай Овчаренко, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко и ректор Харьковского государственного университета питания и торговли Александр Черевко.

Харьковчанам вручили знаки отличия, медали и нагрудные знаки.

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