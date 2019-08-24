Пятеро харьковчан стали почетными гражданами города

Высшее звание для харьковчан получили пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

23 августа на пл. Свободы состоялось чествование новых Почетных граждан Харькова.

Отметим, что ими стали чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик, директор Института проблем эндокринной патологии им. Данилевского НАМН Украины Юрий Караченцев, активист-афганец, бывший директор регионального центра «Инваспорт» Николай Овчаренко, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко и ректор Харьковского государственного университета питания и торговли Александр Черевко.

Харьковчанам вручили знаки отличия, медали и нагрудные знаки.