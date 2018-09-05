Пятеро на одного. В Изюме раскрыли "наглый" разбой

История случилась еще в июне текущего года в городе Изюм Харьковской области.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе горит неизвестный автомобиль. Когда патрульные приехали на место происшествия, выяснилось, что здесь произошло не просто ДТП, но и разбойное нападение. Злоумышленники тщательно к нему подготовились. Началось следствие, в ходе которого правоохранители вышли на след целой преступной группы, в состав которой входили четверо граждан Азербайджана, трое из которых находились на территории нашего государства нелегально, и один гражданин Украины.

Как рассказал заместитель начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Лобунец, они специально купили автомобиль для того, чтобы спровоцировать ДТП, а после него подожгли ее, а машину потерпевшего отогнали с места происшествия

Олег Лобунец, заместитель начальника ГУНП в Хар. обл.

Під час руху невідомий автомобіль марки «Опель» здійснив з потерпілим лобове зіткнення, після зупинки потерпілий побачив, що з обочини наближається ще трое невідомих громадян, вискочив з машини, почав тікати. Вони почали стріляти, почали його бити, нанесли йому купу тілесних ушкоджень

Придя в себя, пострадавший увидел, что из салона исчезло около 55 000 долларов. Мужчина занимался валютными операциями и перевозил крупные суммы денег в своем авто.

Следователи предположили, что в окружении потерпевшего должны быть знакомые, которые были бы причастны к совершению преступления. Во время отработки этой версии выяснилось, что такой знакомый имеется

Андрей Березка, начальник криминальной полиции Изюмского ОП

В поле зрения попал ранее судимый местный житель, который мог знать маршрут передвижения потерпевшего и наличие большой денежной суммы.

По месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские провели 9 одновременных обысков. Для осуществления оперативных мероприятий было создано пять рабочих групп из числа сотрудников Управления уголовного розыска, спецназовцев «КОРД» и районной прокуратуры

Олег Лобунец, заместитель начальника ГУНП в Хар. обл.

В ході проведення обшуків за їх місцями мешкання було вилучено ряд зброї, пістолети «ТТ», «Глок», ряд набоїв до них, автомобілі

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и арестованы.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.