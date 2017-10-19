Пятеро погибших, трое в реанимации, еще трое с переломами и ссадинами. Последствия смертельной аварии на Сумской

Почти сутки понадобилась правоохранителям на то, чтобы установить личности всех пятерых погибших. Самой младшей было19 лет, самой старшей - 46. Это мать и дочь. Шестеро пострадавших находятся под наблюдением врачей. Особые опасения медиков вызывает 30-летняя беременная Жанна Власенко, которая находится в областной клинической больницы.

Ирина Лодяная, заместитель главного врача по медицинской помощи областной клинической больницы

Женщине тридцать лет, черепно-мозговая это всегда достаточно серьезная травма, ей проведена томограма, в хирургической коррекции, на сейчас, она не нуждается. Она в медикаментозном сне.

На тротуаре беременная Жанна стояла вместе с подругой, приехавшей из столицы. Подругу госпитализировали в другую больницу, ее состояние медики оценивают как стабильное.

Мне все казалось, как сон, светофор, зебра и потом я уже в больнице. Я приехала на семинар, и осталась на пару дней в гости, и сегодня должна была возвращаться в Киев. Я понимаю, врачи говорят, что мне очень сильно повезло. Очень переживаю за подругу.

В течение ночи в больнице скорой неотложной помощи прооперировали четырех пострадавших в смертельной аварии. В тяжелом состоянии в реанимации остаются две родные сестры, 25 и 27 лет. Смертельная авария сломала судьбы целой семьи. В момент аварии, Александр Евтеев с женой и ее сестрой гуляли по центральной улице Харькова. Мужчина погиб мгновенно. Его жену и сестру едва живых забрали в больницу.

Андрей Козаченко, заместитель главного врача больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова

Все имеют сочетанные травмы, это повреждение головы, в том числе головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и скелетная травма, двое из них в тяжелейшем состоянии, еще двое – ближе к средней тяжести. Течение травматической болезни таково, что дать прогнозы какие-то я бы пока воздержался

Кроме того, в больницу ночью обратились также водитель автомобиля Volkswagen Touareg пассажирка Lexus, оба получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались. 20-летнюю харьковчанку, которая находилась за рулем Lexus, когда тот вылетел на тротуар с пешеходами, в больницу доставили под конвоем. После обследования врачи констатировали - повреждений внутренних органов у нее нет, серьезных травм, требующих неотложной медицинской помощи - тоже. После осмотра девушку-водителя забрала полиция. В полиции настаивают: девушка отказавется предоставлять любые показания, но доказательств у следствия для объявления подозрения достаточно.

Сергей Чиж, начальник СУ ГУНП Харьковской области

Прибув адвокат, вона має право на адвоката. Вона відмовилася надавати будь які покази відносно себе.

Пока правоохранители обнародовали только результаты экспресс-тестов на наличие в крови водительницы алкоголя. Результаты предварительных экспертиз оказались отрицательными. Информацию по содержанию наркотических веществ в крови девушки-водителя Lexus обещают предоставить завтра.

Олег Бех, начальник ГУНП Харьковской области

На підставі постанови прокурора у неї відібрані зразки крові в присутності понятих та представників громадськості. Вказані зразки направлені на додаткову експертизу.

В прокуратуре уже готовятся к объявлению подозрения водителю внедорожника. Правоохранители будут настаивать на аресте девушки, которую после завершения процессуальных следственных действий доставили в СИЗО.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

По-перше, це уже резонансний злочин, по-друге, кількість загиблих, по-третє, це сім'я, яка має кошти для того, щоб, наприклад, поїхати за територію держави.

Меру пресечения девушке будут выбирать завтра в Киевском райсуде Харькова.