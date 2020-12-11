Пятница без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 23 Августа, 81, ул. Отакара Яроша, 59, 61, пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 74-в (п. №1) до 20:00 11.12.20 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85-в (п. №2), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №5, стояк) до 18:00 11.12.20 г.; ул. Академика Павлова, 132-а (п. №4, стояк) до 20:00 11.12.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №4, стояк) до 21:00 12.12.20 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-б, ул. Маршала Бажанова, 3, 4, 5, 6, 7, 7/9, 8, 8-б, 9, 10, 10-а, 11, 11-а, 12, 12-г, 14, 15, 17, 20, 21/23, ул. Садовая (Чубаря), 1, 2, 3/5, 4, 6, 9, 10/12, 11, 14, 15, 15-а, 16, 18, 20, ул. Девичья (Демченко), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, ул. Потебни, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/14, 16, 18 до 20:00 11.12.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 214/2 (п. №4) до 17:00 11.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.20 г.

Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.12.20 г.

Слободской район:

ул. Костычева, 19 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 11.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 30 до 20:00 10.12.20 г.; ул. Чеботарская, 49, ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (стояк) до 20:00 11.12.20 г.