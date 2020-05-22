Пятница без воды: где отключили водоснабжение?

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чернышевская, 30, 31, 32, 34, ул. Свободы (Иванова), 12/16, ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №3) до 20:00 22.05.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-в (стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк), ул. Академика Богомольца, 21 (п. №1) до 20:00 22.05.20 г.

Основянский район:

пер. Молчановский, 12 (п. №3), въезд Достоевского, 3-а (стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 53-б (п. №4, стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 332, 332/1, ул. Солдатская, 37, ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 22.05.20 г.