Пятнистое пополнение: в экопарке родились оленята и малыши европейской лани

Настоящий бэби-бум в семействе парнокопытных, которые живут в харьковском экопарке, начался еще весной. В течение нескольких месяцев здесь родилось 10 маленьких "бэмби" - шесть оленят и четыре детеныша европейской лани. В природе этот пятнистый окрас часто спасает малышам жизнь, поскольку с помощью него удобно спрятаться от хищников в лесу. В еде эти виды парнокопытных, рассказывают в экопарке, непривередливые. Пока малыши питаются в основном материнским молоком, но в их рацион специалисты постепенно добавляют и "взрослую" еду.

Владимир Сергиенко, врач-ветеринар:

Сейчас їдять вони і кукурузу, сіно, буряк, капусту, морковку. В добром состоянии того що получают різноманітні вітаміни, так як вони родилися в період літа. сонце, вітамін D, так що вони в здоровому стані.

Эти животные обитают в природе большими семьями. в экопарке живут в условиях, максимально приближенных к естесственной среде. Самцы к малышам относятся дружественно, говорят специалисты, несмотря на то, что в природе часто бывают агрессивными не только с чужаками.

Сергей Попов, начальник сектора парнокопытных в екопарке:

У нас в этом году что олени, что лани нас порадовали. У нас 100процентная явка детей. Лани - у нас территория большая, вот три самца. Малышей они абсолютно не атакуют, не трогают. Спокойно ходят с ними, считают их как обычные, как говорится, друзья.

Детенышам уже сделали все необходимые прививки и постоянно находятся по тщательным присмотром ветеринаров. Некоторые из маленьких "бэмби" останутся в Харькове, остальных вскоре планируют передать в другие зоопарки в разных уголках Украины.