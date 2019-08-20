«Пыль в глаза»: почему вместо капитального ремонта ХТС в Харькове увеличивается количество фонтанов?

«Эпоха позднего кернессанса»: так в сети подписывают фотографии будущего фонтана с обезьянами в саду Шевченко. Его обещают открыть ко Дню города. Сооружение в несколько ярусов, на каждом из которых размещены обезьяны - музыканты, каждый - со своим инструментом.

По мнению скульптора Сейфаддина Гурбанова, для современного Харькова — это не очень прогрессивная архитектурная идея, подобные фонтаны более характерны для советского прошлого.

Сейфаддин Гурбанов, скульптор

Можно было более, интересней что-нибудь придумать. В целом вообще-то, что делается - это хорошо, допустим да, в парке делают. Но это уже тема давно устаревшая, надо освежить. Если мы идем в Европу - должны в работу, в композицию идея должна быть заложена. Должна быть идея прежде всего.

Мысли харьковчан относительно будущего фонтана разделились: одни восхищаются новым архитектурным сооружением, другие же говорят, что средства, которые в него вложили, того не стоят.

Владислав

Враження дуже гарне - фонтан. Я читав, деякі люди кажуть, щось їм не подобається, мені дуже подобається оригінальний фонтан, яких ще не було у Харкові.

Володимир

Потворний, просто потворний. - Чому? - Це моя думка, власна.

Любовь

Это напоминает сказку, очень интересно, а ещё когда будет водичка - очень красиво будет.

Татьяна

В мене така думка, що це вже зайвий фонтан, що ці гроші можна було пустити на щось більш корисне. Це вже 10-й за рахунком фонтан, я думаю, що можна було обійтися без нього.

Так считает не только Татьяна, но и в специалисты из Харьковского антикоррупционного центра. Ведь средства, которые потратили на обезьяний фонтан, могли использовать чтобы, например, лучше подготовиться к отопительному сезону, который уже на носу, ведь состояние труб в большинстве - аварийное.

К тому же не до конца понятно, говорит Дмитрий Булах, какие средства местные власти потратили на фонтан, ведь все, что можно понять из официального сайта Prozorro - это общая сумма в 51 миллион гривен на фонтан с декоративными элементами, впрочем, что именно это за фонтан, точно неизвестно.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Вот уже не последние несколько лет у нас большие проблемы с началом отопительного сезона, некоторым людям включают отопление накануне нового года, причем это не то, что единицы — это массово, да, то есть происходят большие аварии на теплосетях, когда люди, там в минус 10, в минус 20 мороза сидят без отопления. Но эти проблемы решаются, скажем так, в полноги, которые, я имею в виду, с ХТС, с другими коммуникациями. Вместо этого людям пытаются пустить пыль в глаза такими, ну убогими, честно скажу, фонтанами и часто убогими реконструкциями.

Всего на реконструкцию оврага в саду Шевченко уже потратили более 93 миллионов гривен.