Пытали и насиловали: в Харькове жестоко поиздевались над подростком. Чего опасается мать пострадавшего

В Харькове пытали 17-летнего подростка. Несколько часов подряд били арматурой, насиловали, вырывали ногти и резали кожу. Все это рассказала мама пострадавшего.

Сам он сейчас находится с множественными травмами в больнице.

Преступление произошло на Рогани, точнее, в поселке Докучаева. В заброшенный сарай мальчика, по версии пострадавших, затянули родственники девушки, с которой у того за день до этого произошел незначительный конфликт. Родственники решили наказать обидчика, а когда поняли, как далеко зашли, выбросили подростка в практически бессознательном состоянии недалеко от остановки общественного транспорта. В это время мать искала сына, который несколько часов не выходил на связь.

Людмила Тунгузкова, мать пострадавшего

Я стала обзванивать друзей сына, потому что я просила его не ходить на этот разговор, я знала о нем, но он поступил по-своему, мне позвонил совершенно посторонний человек в 12 часов ночи, я благодарна, что он спас моего ребенка. Я просто хочу, чтобы это не осталось безнаказанно, и изверги, которые поиздевались над моим ребенком, понесли наказание

Сейчас парень находится в больнице скорой и неотложной помощи. У него - многочисленные переломы, ушибы, внутренние кровотечения. О психологическом состоянии ребенка пока говорить сложно, хирурги и нейрохирурги сейчас прилагают все усилия для того, чтобы парня вылечить физически.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Тяжкие телесные повреждения», нашли место пыток и вышли на подозреваемых. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы, но если свидетельство о пытках и изнасиловании подтвердятся, им грозит более тяжкое наказание

Анна Туренко, начальник отделения СО Индустриального ОП

В ході досудебного розслідування в скоєнні даного правопорушення на теперішній час є всі підстави підозрювати двох осіб, 32 та 38 років.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокурора

З’ясовувуються всі обставини, та при наявності, що не лише телесні ушкодження, а й інші дії були спричинені, то додатково, у це кримінальне провадження будуть внесені додаткові статті.

Сейчас по делу назначены экспертизы.

Мать пострадавшего при этом опасается, чтобы дело не было закрыто, ведь по ее словам, правоохранители начали расследование только после обращений к медиа, а сами подозреваемые довольно известны на районе из-за прессинга подростков.