Пытался решить вопрос: в Харькове задержали мужчину на попытке подкупа следователя полиции

8 ноября правоохранители задержали мужчину, который пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства путем дачи взятки следователю полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам прокурора Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, к следователю одного из районных отделов полиции обратился мужчина с предложением о закрытии уголовного производства в отношении его друзей по факту совершения хулиганских действий несколькими лицами (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Злоумышленника задержали на «горячем» - в служебном кабинете сразу после предоставления неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США одному из следователей районного отдела полиции.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Сейчас готовятся материалы для объявления подозрения и избрании меры пресечения задержанному.