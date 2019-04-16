Пытки над ребёнком с ДЦП: в суде допросили дочь обвиняемой и судмедэксперта

Дочь обвиняемой в пытках над 14-летней девочкой с тяжелой формой ДЦП Светланы Савченко - Ольга, явилась на допрос в суд в парике и солнцезащитных очках. А адвокат обвиняемой еще и просил, чтобы СМИ фиксировали только звук во время ее допроса, так как по его словам, дочь Савченко переживает за собственную безопасность. Но судья Цвирюк не удовлетворил данную просьбу, так как заседания ведется в открытом режиме. На допросе Ольга Савченко рассказала суду, что ее мать о видеосъемку ничего не знала, и какого-либо согласия на съемку также не давала.

- Ви бачили відео, яке в засобах масової інформації було? - Да, я видела там куски видео, то есть не полное, конкретно какие-то нарезанные куски, я видела с моей мамой, да. Но я их не просматривала, так фрагментами. - Як ваша мати коментувала це відео? - Мы не разговаривали с ней на эту тему.

Кроме того проводился допрос судмедэксперта в выводах которого подтверждается факт наличия большого количества синяков и ссадин у несовершеннолетней девочки. Впрочем, по словам представительницы потерпевшей Иммилейлы Абдуллаевой-Мартиросян, допрос данных свидетелей, которых ходатайствовал вызвать защитник Савченко - ничего не изменил.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Ні, нічого не змінилося свідок, донька, яка є донькою Савченко вона зазначила, що не була свідком жодних подій, які є предметом розгляду, а це нанесення тілесних ушкоджень, катування дитини. також щодо експерта то він чітко зазначив та наголосив, що висновок який він оголосив раніше є достовірним, та не с ким на сьогодні не оскаржений.

Адвокат обвиняемой Сергей Строгов, говорит что допросом вышеупомянутых свидетелей в целом доволен, так как по его словам, сегодня удалось установить, по его мнению, очень важные вещи.

Сергей Строгов, адвокат Светланы Савченко

То, что Сандеви, а именно мать потерпевшей знала, как она считает, о противоправных действиях со стороны моей подзащитной и в то же время она не обращалась в полицию. Она методично значит, рассматривала их, резала на отдельные ролики вместе с неизвестной ещё не установленной особой.

Кроме этого, по словам Строгова судмедэксперт сказал о том, что он просматривал видео-доказательство. Что, по сути, является незаконным, отмечает Строгов. После допроса адвокат Савченко подал четыре ходатайства о признании некоторых доказательств недопустимыми, но все заявления ходатайства от адвоката Савченко суд отклонил и отметил, что эти вопросы будут рассмотрены при вынесении приговора по существу. На следующем заседании, которое пройдет второго мая, должны состояться судебные дебаты в данном уголовном производстве.