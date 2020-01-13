Пытки в харьковской колонии №25: Офис Генпрокурора открыл ряд уголовных дел

Прокуратура зарегистрировала ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии №25.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, уголовные дела были открыты по ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Досудебное расследование в этих поручено территориальному управлению ГБР в Полтаве.

Как отмечается, основанием для внесения в ЕРДР указанных сведений стало заявление представителей общественной организации «Харьковская правозащитная группа», в которой сообщалось о совершении ряда преступлений должностными лицами харьковской Алексеевской исправительной колонии № 25.

В частности, в обращении правозащитники указали на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 - 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, а также привели примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.

Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде в отношении заключенных.

Ход расследования указанных уголовных производств находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось, 8 января в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове ввели режим особых условий. С целью выявления и изъятия запрещенных для использования осужденными предметов в учреждении был организован и проведен общий обыск у заключенных. Соробщалось об обнаруженных в ходе обыска ряд запрещенных предметов, в частности, мобильных телефонах, которые были изъяты. К отдельным осужденным, которые во время обыска сопротивлялись персоналу, была применена физическая сила и наручники.

