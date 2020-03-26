QR-код для проезда в транспорте и масочный режим: в Харькове готовятся к возможному введению ЧП

После того, как правительство накануне ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля и продлило карантин, в Харькове городские чиновники уже сегодня во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решили начать готовиться к введению чрезвычайного положения. Чтобы не подвергаться опасности, сегодня заседание вдвое короче, хотя, вместе с тем, не все должностные лица в защитных масках.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Все остальные нарады, все остальные совещания - и вам говорю, и себя говорю - все будем проводить в масках

Провести эти мероприятия нужно сегодня для того, чтобы в случае введения чрезвычайного положения из-за коронавируса, в городе была утверждена так называемая критическая инфраструктура, отмечают в мэрии. Для этого собирают от предприятий перечень лиц, которые будут работать во время чрезвычайного положения и готовят списки автотранспорта.

Также добавляют, в случае его введения никто не сможет попасть в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты и без специального пропуска. Контроль за перевозками осуществлять сотрудники Национальной полиции.

Евгений Водовозов, заммэра по вопросам инфраструктуры города

Якщо хтось думає, що можна буде, як було у Києві купити через олх собі перепустку - цього не буде. Перепустка буде індивідуальна з QR-кодом, з прізвищем, ім’ям, по батькові, з назвою підприємства. Це буде, як бейдж. Він буде перевірятись на вході до громадського транспорту кожен

Сейчас, по словам Водовозова, городской общественный транспорт ежесуточно перевозит около 180 тысяч харьковчан. Пассажиропоток упал. В работе есть отдельные сбои, однако пока они не критичны.

Также с сегодняшнего дня, отчитываются в мэрии, были закрыты детские площадки. Всего их в городе более пять тысяч.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Дабы сохранить жизнь и здоровье всех людей, мы сегодня фактически прекратили работу всех детских площадок. Соответствующие объявления висят, кроме того, ограждения ленточками у нас произведено. Да, это вынужденная мера, но на нее нам пришлось идти, заставила жизнь

Харьковчане такое решение поддерживают, однако, говорят, что предупредительные ленты видят пока не на всех детских площадках города. Как, к примеру, детские зоны в саду Шевченко.

Маргарита

Я думаю, что правильно делают. Потому что дети касаются всего, ручки потом, не дай бог, в рот, глазик где-то зачесался или носик

А вот автомойки, СТО и химчистки решили не закрывать, как подпадающие под объекты критической инфраструктуры. Их накануне добавили в список, утвержденный Кабмином.

Вот только в Харькове почему-то говорят, что будут работать не все, и обещают создать отдельный список. И эксперты предостерегают, что при таком подходе могут быть признаки коррупции. Ведь в список захотят попасть все СТО или химчистки.

Для предотвращения распространения коронавируса уже с завтрашнего дня коммунальщики будут проводить дезинфекцию подъездов, тротуаров, улиц и остановок общественного транспорта. В ближайшее время ждут реагентов, которыми будут осуществлять такую ​​обработку.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Мы действительно начинаем обработку дезинфицирование, прежде всего подъездов, входных групп, первое. Потом тротуаров, улиц и остановочных павильонов. То, что касается транспорта, наземного транспорта, который перевозит. Он дезинфицируется в очень жестом режиме, и мы следим за этим

Вместе с этим, в переходах метрополитена вновь открыли отделения банков, чтобы принимать коммунальные платежи. Работать они с 9 утра до 5 вечера.