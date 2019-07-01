 

Рабинович: Мы требуем от власти отменить налоги для молодежи и ввести «тринадцатую пенсию»®

01 июля 2019 г. 20:35
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Власть должна отменить налоги для молодежи и обеспечить пожилых людей «тринадцатой пенсией». Об этом сообщил официальный сайт «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ», цитируя слова народного депутата и сопредседателя этой партии Вадима Рабиновича. 

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» знает, как остановить отток молодых специалистов за рубеж и обеспечить украинцам безбедную старость. Для этого мы примем законы об отмене налога на доходы физических лиц для молодежи и обязательном начислении «тринадцатой пенсии» для пожилых людей, которые я подаю в Верховную Раду», – заявил парламентарий. 

По его словам, два законопроекта, основанных на примере похожих успешных инициатив в Польше, уже поданы в парламент. 

«Я подал два законопроекта, образец которых взял у поляков. Ознакомившись с их законодательной базой, я понял, что некоторые вещи нужно внедрить в Украине. Во-первых, нам нужно снять налог на доходы физических лиц, с людей которым не исполнилось 26 лет. Это необходимо для того, чтобы молодежь не уезжала из страны. У молодых людей должен быть стимул развиваться! Во-вторых, я подал законопроект об обязательном начислении «тринадцатой пенсии». Этот закон облегчит жизнь нашим несчастным, загнанным властью пенсионерам и приостановит поток эмиграции среди молодых специалистов», – отметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что будет добиваться принятия этих законопроектов Верховной Радой. 

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» считает принятие этих законопроектов приоритетом и я, как сопредседатель партии, обещаю, что буду добиваться их принятия и внедрения в жизнь. Это я называю заботой о людях!» – резюмировал Вадим Рабинович.

 

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