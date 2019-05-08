Рабочие разворотили двор, положили асфальт на землю и не убрали за собой

Работники одного из коммунальных предприятий уже начали класть асфальт просто на землю у крыльца дома на Клочковской 238А, когда это заметил местный житель - Владимир Пастернак. Владимир говорит, сначала коммунальщики разворотили двор, чтобы подлатать трубу, а потом, вместо того, чтобы нормально убрать за собой и привести разрытые места в порядок, решили пренебречь технологией.

Владимир Пастернак, пенсионер:

Приехали ребята, раскопали, нашли прорыв, заварили кусок трубы. Две недели была разрыта вся эта система. Начали асфальтировать. Асфальт положили прямо на землю.

Мужчина попытался узнать, какое предприятие представляют работники, но те просто сбежали, так и не доделав работу. На месте оставили даже ограждение - оно ​​до сих пор стоит здесь.

Владимир Пастернак, пенсионер:

Я говорю - как ваша фамилия? Он говорит - а зачем вам? Я говорю - ну вы делаете неправильно, я ведь должен позвонить, как телефон ваш, чтобы позвонить, чтобы вы сделали правильно. Тогда я пошел и записал номера автомобилей. Я пошел к автомобилям и начал записывать номерные знаки, они поняли, что от этого не уйдешь, быстренько свернулись и просто-напросто убежали.

Поэтому часть придомовой территории, которая так и осталась под толстым слоем земли и строительного мусора, превращается в огромное болото во время каждого дождя.

Лариса Батищева, пенсионерка:

Очень неудобно нам - вся вот эта грязь, весь вот этот мусор, который тут - строительный и земляной. Мне, когда был дождь перед этим, невозможно было выйти из подъезда, потому что тут такая грязь была. На первом этаже, люди посадили тут цветы, было тут очень красиво и хорошо. Это теперь все засыпано, и теперь непонятно, как нам вытащить все эти цветы наружу.

Ту же информацию подтверждает и начальник местного участка "Жилкомсервиса" - говорит, что это дело рук подрядчиков "ХТС".

Надежда Ковтун, начальник участка №3:

Было разрытие, и его устранили. Вместо того, чтобы...После этого положили асфальт прямо на землю. Это делала подрядная организация КП "ХТС".

Ясность пытается внести сам Владимир - он все же успел заметить, что машина принадлежала КП "Дорремстрой". Однако там говорят, что никаких работ в этом районе не проводилось. В "ХТС" же в ответ на вопрос журналистов просят писать официальный запрос. Поэтому когда рабочие вернутся сюда и нормально сделают свою работу, пока неизвестно.