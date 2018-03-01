Работа электротранспорта в городе нормализована, транспорт выходит на маршруты - Горсовет

Сегодня, 1 марта, в Харькове из-за сильного снегопада не смогла выйти на маршруты часть общественного транспорта.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

Сейчас работа электротранспорта нормализована, на разворотных кругах «Одесская», «Пролетарская», «Барабашово» и других снежные заметы ликвидированы, сообщил Юрий Сидоренко.

Коммунальные службы чистят дороги в усиленном режиме, помощь в уборке оказывают курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.

Ранее трамваи не могли выехать из депо из-за заметов снега, которые образовались из-за сильного ветра.

Также были сложности с выездом к местам стоянок автобусов. Сейчас они выезжают на маршруты, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.