Работа на время карантина и не только®

Как бизнесмены, так и наёмные работники мгновенно ощутили на себе карантинные меры, принятые в связи с появлением в стране случаев заболевания коронавирусом. Если вчера ты ещё был уверен в ближайшем будущем, строил планы по поводу выходных, дней рождений и отпуска, то сегодня оказался в практически замкнутом пространстве. Если не иметь финансовой подушки, то финансовые средства быстро закончатся. Предлагаемая на Kabanchik.ua работа на дому сделает ваш вынужденный досуг более интересным и денежным.

В чём сложности удалённой занятости

Проживая самостоятельно, легко найти место для своей занятости. Если в квартире вместе с вами находятся жена, дети, родители, старшее поколение, то придётся уединиться, чтобы никто не тревожит.

Наёмная работа способствует появлению соответствующего настроя, ведь рядом также трудятся коллеги. При онлайн-занятости вам понадобится сила воли, благодаря которой сможете заставить себя не отдыхать, а трудиться. Иногда «пинок» может дать супруг или супруга.

Не имея опыта в подобных делах, вы можете нарваться на обманщика, который не заплатит за выполненное задание. А если подобное повторится несколько раз подряд, то в итоге получите разочарование и стойкое убеждение, что все клиенты – обманщики, а удалённая работа – просто миф.

Надёжный ресурс для работы в интернете

Kabanchik.ua является онлайн-площадкой, объединяющей заказчиков и исполнителей. Огромное количество категорий позволяет найти специалистов разного уровня и профиля деятельности. Но что особенно важно – здесь предлагается немало задач, которые решаются в удалённом режиме.

Имея творческую жилку и хорошую грамотность, попробуйте себя в работе копирайтера. Основная задача здесь – описать продукцию или услуги таким образом, чтобы заинтересовать читателей и подвести их к желаемому действию (подписаться, что-то купить). Статьи пишут для сайтов, блогов, буклетов, создают посты для соцсетей и мессенджеров. Рекомендуемая стоимость – от 45 грн./1000 печатных знаков. Усреднённое количество заказов в месяц составляет 3000, а примерный заработок будет 13000. Контенщик. Работа имеет определённое сходство с предыдущей, однако здесь нужно описывать товарные позиции с последующим размещением на сайте. Часто требуется подбор фото. За одну готовую позицию работодатель готов платить 2-3 гривны. За месяц поступает около 2400 заказов, а ваш доход сможет достигать суммы в 10000. Создание презентаций. Даже если вы до этого никогда не делали подобной работы, навык легко освоить благодаря программам PowerPoint, Google Slides, Prezi, Custom Show. За создание качественной презентации клиент готов заплатить от 200 грн. и выше, учитывая сложность задания. В течение месяца вы сможете увидеть … заказов 500, ориентировочное финансовое поступление за 30 дней будет 8000. Расшифровка интервью. Для такой работы нужен хороший слух и быстрый набор на клавиатуре. Рекомендованная сервисом цена ─ 100 грн. за 20 минут перевода видеоматериала в текст. Стоимость может варьироваться в обе стороны, нередко попадаются заказы на 1-3 часа и более. За месяц поступает около 1400 заявок на подобную работу, а ваша интернет-зарплата будет приносить в среднем 8000 грн. Работа с excel-документами подразумевает заполнение таблиц, составление диаграмм, активацию математических формул для подсчёта данных в колонках. Имея склонность и знания в этой нише, вы за одно задание заработаете 150-300 грн.. Ориентировочно количество подобных заданий составляет 500 штук, а получить доход сумеете в размере 6000 грн..

Время карантина можно провести с толком: заработать удалённо с Kabanchik.ua, получить новый полезный навык, который может в дальнейшем приносить доход не меньше, чем на основной работе.