Работающие рынки в Харькове. Почему Кернес и Кучер перекладывают ответственность друг на друга?

На Харьковщине на Covid-19 заболели 84 человека из них 7 уже выздоровели, а две женщины с Высокополья Валковского района умерли. Среди больных по данным ХОГА - 14 медиков. Всего сейчас коронавирус уложил на больничные койки 46 человек с подтвержденной болезнью и 82 - с подозрением. Еще 29 больных лечится под наблюдением медиков дома.

Сегодня правительство вынесло решение продлить карантин до 11 мая включительно. Чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной болезни и контролировать нарушения, на подмогу полицейским придут должностные лица. Которые, по словам Вячеслава Басараба, будут уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в каждом из районов города Харькова. Данное решение должен подписать Геннадий Кернес, именно оно с мокрой печатью и удостоверением будет официально подтверждать их статус предоставлять право составлять админпротоколы.

Вячеслав Басараб, директор Юридического департамента горсовета

Законодатель не сделал разграничение на органы, которые могут выходить составлять протоколы, ну мы ж понимаем - есть полиция, есть органы СЭС, есть медики, есть органы местного самоуправления, мы можем делать комиссии, выходить по распоряжению городского головы, отдельно это могут делать органы полиции и реагировать по своим вопросам.

Сейчас юридический департамент готовит методические указания, в которых будет пошагово расписано, как составлять админпротоколы, кто будет иметь на это право и, собственно, каким образом.

Заработать нововведение, по оценке чиновников, должно где-то на следующей неделе, потому как еще должны пройти обучения сотрудников, которые будут уполномочены на создание админпротоколов.

Другая, еще более непонятная и противоречивая ситуация, с точки зрения законности, - с рынками.

В то время, как главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным властям ввести запрет на работу рынков, ибо там как бы систематически нарушают карантин, - в Харькове они продолжают функционировать.

Хотя директор Департамента административных услуг и потребительского рынка уверяет в обратном.

Виктория Китайгородская, директор Департамента административного услуг и потребительского рынка

Ринки на сьогоднішній день у Харкові не працюють. Було засідання комісії Харківської міської ради, на якій доручили Департаменту у справах інформації та зв'язку з громадськістю довести це питання до відома громадян і до преси теж.

Впрочем, как оказалось, мэр Харькова Геннадий Кернес все же имеет более объективную информацию - что рынки работают, и более того, закрывать их или нет, по словам Кернеса, не в его полномочиях.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

- Ринки, а це не наше повноваження закривати ринки - це повноваження санітарного врача, у нас в місті нет санітарного врача, немає. - Олексій Кучер казав, що ви зберете КЧС і там буде вирішено щодо закриття ринків. - Олексій Кучер може казати то, шо він каже, а то, шо я кажу, то я кажу. У Олексія Кучера всі ричаги, всі повноваження, нехай він не перекладає ті повноваження, які в місті і які в області.

Но вот, по словам глава ХОГА Алексея Кучера, это не полномочия санитарного врача, он только может реагировать на нарушения. И позиция областной власти в вопросе закрытия рынков, по словам губернатора, достаточно жесткая.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ринки необхідно закрити - це не питання санлікаря, а є певна нормативна база, яка доведена до Харківської міської ради, вона є теж досить простою і зрозумілою, там чітко зазначено, що необхідно закрити усі ринки, окрім не роздрібної, так, оптової торгівлі.

Но вот пока городской и областной глава все же решат, кто из них за что отвечает, - рынки в городе продолжают функционировать.