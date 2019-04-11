Работника Нацполиции уличили в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Харьковский полицейский задержан по подозрению в шпионаже, об этом сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк. По его словам, мужчина посещал Белгород, где его и завербовали российские спецслужбы. Правоохранителя подозревают в том, что он передал иностранной стороне информацию относительно готовности военных подразделений и особенностей работы Нацполиции

Владимир Настюк, представитель Деп. контрразведки СБУ

Нами також встановлено, що цей російський воєний розвідник. розвідник неодноразово перебував на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей у складі оперативних груп ГУ ГШ ЗС РФ та активно формував агентурні мережі з громадян України для виконання різного роду розвідувально-підривних завдань проти нашої держави

Некоторые из документов, которые попали с помощью харквського милиционера к российским спецслужбам, были с секретным статусом, рассказал Настюк

Владимир Настюк, представитель Деп. контрразведки СБУ

У ході проведення обшуку за місцем проживання українського поліцейського виявлено та вилучено докази його протиправної діяльності та зв’язків з кадровим офіцером російської спецслужби. Це магнітні накопичувачі інформації, де зберігалися відомості з обмеженим доступом, а також персональний комп’ютер, який використовувався для зберігання, обробки та передачі іноземній стороні отримуваних розвідувальних відомостей

Сейчас сотрудника Главного управления Национальной полиции Украины задержали. Ему объявлено о подозрении в Государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения