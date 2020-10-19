Работники харьковского предприятия пожаловались на начальство за нарушение санитарных норм

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм на одном из предприятий Харькова.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, работники государственного научно-производственного предприятия, что находится на улице Рудика, утверждают, что их руководство нарушает санитарные нормы. Работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не носят маски. Также они постоянно вынуждены собираться большим количеством в закрытом помещении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и другие обстоятельства преступления.